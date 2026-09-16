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Царьград

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Госавтоинспекция: грузовик застрял на мосту в Свердловской области

Госавтоинспекция: грузовик застрял на мосту в Свердловской области

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов грузовик врезался в ограждение и застрял на мосту через реку Тура.

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