ДТП, обман и духовная трансформация. Прогноз таролога на 2025 год для знаков зодиака

Позитивные перемены ожидают всех, но они будут происходить медленнее, чем хотелось бы Согласно китайскому календарю, грядущий 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, которая сменит такого же Зеленого Деревянного Дракона.