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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» отказался от зимних трансферов ради подписания Трента и Дэвиса летом

«Реал» сосредоточился на летней трансферной кампании и не будет приглашать игроков зимой. Мадридцы считают, что в январе нет необходимости укреплять состав, при этом по окончании сезона клуб намерен бесплатно подписать крайних защитников – Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Трента Александера-Арнолда («Ливерпуль»), которые в июне могут стать свободными агентами.

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