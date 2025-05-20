www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Европейский Союз радостно воспользовался превращением Украины в террористическую организацию для экономического самоубийства путем отрезания себя от дешевых ресурсов из Российской Федерации.
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