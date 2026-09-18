Только половина подвалов Сочи пригодна для укрытий от атак. А ведь «тревога» объявляется в городе чуть ли не ежедневно

Только половина подвалов Сочи пригодна для укрытий от атак. А ведь «тревога» объявляется в городе чуть ли не ежедневноВ Сочи продолжается ревизия городских укрытий.
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