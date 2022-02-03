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МИД ДНР заявил о стягивании Киевом полученного от Запада оружия в Донбасс

МИД ДНР заявил о стягивании Киевом полученного от Запада оружия в Донбасс

Никонорова во время разговора с изданием РИА Новости заявила, что в данный момент это оружие перебрасывают к линии соприкосновения.

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