Стало известно, как Li Auto будет бороться с серым импортом в России

Как ранее сообщал «За рулем», марка Li Auto / Lixang пришла в Россию официально – дистрибьютором стала компания Sinomach Auto, заработал официальный сайт бренда, представлена модельная линейка в РФ, формируется сеть дилеров, первым из которых стал «Авилон».