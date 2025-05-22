Стало известно, как Li Auto будет бороться с серым импортом в России

Как ранее сообщал «За рулем», марка Li Auto / Lixang пришла в Россию официально – дистрибьютором стала компания Sinomach Auto, заработал официальный сайт бренда, представлена модельная линейка в РФ, формируется сеть дилеров, первым из которых стал «Авилон».
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