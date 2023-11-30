Участок по улице Волжской в Тамбове перевели из реакционной в общественно-деловую зону

Участок по улице Волжской в Тамбове из реакционной зоны перевели в общественно-деловую. Такие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа согласовали депутаты городской Думы.
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