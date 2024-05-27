Эндокринная система у детей: важность профилактики и диагностики заболеваний

Специалисты-эндокринологи подчеркивают важность контроля уровня йода в организме, особенно у детей. По словам главного внештатного детского эндокринолога Республики Дагестан Ирины Костровой, недостаток этого элемента может привести к ряду заболеваний, в том числе к проблемам со щитовидной железой.
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