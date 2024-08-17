Стала известна личность еще одного фигуранта дела о покушении на Прилепина

Личность еще одного организатора покушения на писателя Евгения (Захара) Прилепина установили правоохранительные органы России, 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах.
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