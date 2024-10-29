Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Последнее время наблюдаю, как некие странные личности находят пропаганду запрещённых (или в отношении которых такой запрет готовится) течений в русской классике, советских фильмах и даже мультфильмах, а также во вполне обычных вещах.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Пока у нас будет эта непонятная дама Любимова министром культуры, то от нее все, что угодно можно ожидать. Она же взята с улицы, вспомните ее футболки, на которых она всех посылает. Какой она министр, так деваха никчемная. И ОПГ-диаспоры готовы уничтожить русский мир, русскую культуру.
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10 час.
М
ММ
К тому, кто пытается опорочить Пушкина надо внимательно приглядываться! Психиатры и ФСБ пусть наблюдают!
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10 час.
Балу -
У этих ... неординарных &quot;по ногам текло, а в горшок не попало&quot;...
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8 час.

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