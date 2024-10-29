В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Анна Зареченская

Пока у нас будет эта непонятная дама Любимова министром культуры, то от нее все, что угодно можно ожидать. Она же взята с улицы, вспомните ее футболки, на которых она всех посылает. Какой она министр, так деваха никчемная. И ОПГ-диаспоры готовы уничтожить русский мир, русскую культуру.