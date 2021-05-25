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Наперегонки за «Посейдоном»

Наперегонки за «Посейдоном»

Говоря серьезно на тему «Посейдона», сейчас мы не станем поднимать вопрос о том, есть он, или его нет.

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Александр Иноземцев
Концепция танка "Армата" из той же серии 😉
Борис Осипов
Александр Всезнают
Один аспект автор не осветил. "Посейдоны" залягут/лежат вдоль западного и восточного побережий США, а вот куда притулить американские "сюрпризы"? На дне мелких луж? И какая от них эффективность? "Посейдоны" закрывают программу "США", а какой вред Белгороду или Челябинску от американских пукалок? Ведь центры промышленности, обороны и нападения России находятся не в Мурманске и Владивостоке... Ущерб не сопоставим.

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