Наперегонки за «Посейдоном»

Мир оружияПрогрессНаперегонки за «Посейдоном» Говоря серьезно на тему «Посейдона», сейчас мы не станем поднимать вопрос о том, есть он, или его нет.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИноземцевКонцепция танка "Армата" из той же серии 😉БОБорис ОсиповАлександр ВсезнаютОдин аспект автор не осветил. "Посейдоны" залягут/лежат вдоль западного и восточного побережий США, а вот куда притулить американские "сюрпризы"? На дне мелких луж? И какая от них эффективность? "Посейдоны" закрывают программу "США", а какой вред Белгороду или Челябинску от американских пукалок? Ведь центры промышленности, обороны и нападения России находятся не в Мурманске и Владивостоке... Ущерб не сопоставим.
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