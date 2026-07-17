Музыкант Дитер Болен заявил о желании возродить Modern Talking

Немецкий продюсер и музыкант Дитер Болен сообщил о намерении воссоздать поп-дуэт Modern Talking. По словам музыканта, он уже обратился к своему бывшему партнеру Томасу Андерсу с предложением возобновить совместную деятельность.
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