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Газета «Культура»

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Музыкант Дитер Болен заявил о желании возродить Modern Talking

Музыкант Дитер Болен заявил о желании возродить Modern Talking

Немецкий продюсер и музыкант Дитер Болен сообщил о намерении воссоздать поп-дуэт Modern Talking. По словам музыканта, он уже обратился к своему бывшему партнеру Томасу Андерсу с предложением возобновить совместную деятельность.

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