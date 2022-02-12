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Что запрещено делать на Трехсвятие, 12 февраля

Люди не могли решить, кто из трех святителей важнее. Это остановил святой Иоанн Мавропод. Ночью ему явились Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, которые сказали, что все трое равны перед Богом и чтить их память нужно в один день.

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