Зеленский рассказал Камале Харрис о росте украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон во вторник, 12 декабря встретился с вице-президентом США Камалой Харрис и рассказал ей о росте украинской экономики и поблагодарил за «мощную» поддержку, – сообщают украинские СМИ.