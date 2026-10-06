Общественные советники Москвы доставили более 1500 тонн гумпомощи в зону СВО

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков С начала специальной военной операции общественные советники столицы доставили свыше 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи военнослужащим на передовой и мирным жителям приграничных регионов.
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