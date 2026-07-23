Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

«Барыс» подписал контракт с американским вратарём Хантером Шепардом

«Барыс» подписал контракт с американским вратарём Хантером Шепардом

30-летний Шепард большую часть своей карьеры провёл в системе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» — «Херши Бэрз» — он трижды выигрывал Кубок Калдер, а в 2023 году был признан лучшим игроком плей-офф АХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии