«Барыс» подписал контракт с американским вратарём Хантером Шепардом

30-летний Шепард большую часть своей карьеры провёл в системе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» — «Херши Бэрз» — он трижды выигрывал Кубок Калдер, а в 2023 году был признан лучшим игроком плей-офф АХЛ.
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