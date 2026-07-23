«Барыс» подписал контракт с американским вратарём Хантером Шепардом

30-летний Шепард большую часть своей карьеры провёл в системе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» — «Херши Бэрз» — он трижды выигрывал Кубок Калдер, а в 2023 году был признан лучшим игроком плей-офф АХЛ.