Золотая жила: доходы России от продажи нефти выросли в мае на 50%

Россия наращивает доходы от продажи нефти. В мае поступления в бюджет увеличились почти на 50%. Общий объем нефтегазовых доходов за первые четыре месяца 2024 года, между тем, составил около 4,16 трлн рублей.
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