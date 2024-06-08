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Золотая жила: доходы России от продажи нефти выросли в мае на 50%

Золотая жила: доходы России от продажи нефти выросли в мае на 50%

Россия наращивает доходы от продажи нефти. В мае поступления в бюджет увеличились почти на 50%. Общий объем нефтегазовых доходов за первые четыре месяца 2024 года, между тем, составил около 4,16 трлн рублей.

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Комментарии
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михаил ошкин
Нам то что от этого? В наших кошельках денег от этого не прибавится.
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