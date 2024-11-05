Простой вопрос: Почему во время дождя так клонит в сон?

Вы наверняка много раз замечали, как хорошо спится в дождливую погоду, как тяжело бывает утром встать и уж тем более подняться с кровати и отправиться по своим повседневным делам! Это не лень, не последствия авитаминоза или осенней депрессии, хотя их списывать со счетов тоже не нужно.