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Здоровые кости и крепкий иммунитет: для чего нужны витамин D и кальций

Здоровые кости и крепкий иммунитет: для чего нужны витамин D и кальций

Здоровые кости и крепкий иммунитет: для чего нужны витамин D и кальций Юлия ЧелкановаВ нашем современном обществе, где здоровье выходит на первый план для многих, крайне важно акцентировать внимание на витаминах и минералах, которые имеют решающее значение для функционирования организма.

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