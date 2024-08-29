Здоровые кости и крепкий иммунитет: для чего нужны витамин D и кальций Юлия ЧелкановаВ нашем современном обществе, где здоровье выходит на первый план для многих, крайне важно акцентировать внимание на витаминах и минералах, которые имеют решающее значение для функционирования организма.
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