Здоровые кости и крепкий иммунитет: для чего нужны витамин D и кальций Юлия ЧелкановаВ нашем современном обществе, где здоровье выходит на первый план для многих, крайне важно акцентировать внимание на витаминах и минералах, которые имеют решающее значение для функционирования организма.