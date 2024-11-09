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Не чернь какая-нибудь — нацисты защищают Стерненко от армии

Не чернь какая-нибудь — нацисты защищают Стерненко от армии

Все, как и следовало ожидать — после обращения одесского военкомата в полицию с запросом разыскать и доставить в ТЦК нациста Стерненко, не являющегося по повестке, тот традиционно принялся шутить, зубоскалить, изображая из себя неуязвимого (не впервой).

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