Не чернь какая-нибудь — нацисты защищают Стерненко от армии

Все, как и следовало ожидать — после обращения одесского военкомата в полицию с запросом разыскать и доставить в ТЦК нациста Стерненко, не являющегося по повестке, тот традиционно принялся шутить, зубоскалить, изображая из себя неуязвимого (не впервой).