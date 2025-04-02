Трамп показал на таблице размер взаимных тарифов: Китай — 34%; Европейский союз — 20%; Вьетнам — 46%; Тайвань — 32%; Япония — 24%; Южная Корея — 25%; Таиланд — 36%; Швейцария — 31%; Индонезия — 32%; Малайзия — 24%; Камбоджа — 49%; Великобритания — 10%; Южная Африка — 30%.
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