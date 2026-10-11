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США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября

США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября

Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, в ответ украинские СМИ назвали его "ублюдком" .

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