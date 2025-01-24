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На Сахалине завели уголовное дело на пришедшего с ножом в детсад мужчину

На Сахалине завели уголовное дело на пришедшего с ножом в детсад мужчину

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины из Сахалинской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в детский сад за своим ребенком и стал угрожать сотрудникам ножом.

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