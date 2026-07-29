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Лавров: Запад стал пиарить терроризм Зеленского как перелом в конфликте

Лавров: Запад стал пиарить терроризм Зеленского как перелом в конфликте

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне отступления украинских войск на Донбассе перешел "от безысходности к откровенно террористической деятельности", а Запад стал пиарить терроризм в надежде на развал России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым.

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