Лавров: Запад стал пиарить терроризм Зеленского как перелом в конфликте

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне отступления украинских войск на Донбассе перешел "от безысходности к откровенно террористической деятельности", а Запад стал пиарить терроризм в надежде на развал России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым.
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