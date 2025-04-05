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Царьград

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Эксперт из США: Зеленский не способен решить украинский конфликт

Эксперт из США: Зеленский не способен решить украинский конфликт

Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, считает, что участие Владимира Зеленского в переговорах для достижения мира на Украине представляется сложным из-за его неспособности принимать критически важные решения, что грозит дальнейшими потерями для страны.

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