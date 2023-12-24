Российские военные показали захваченные позиции ВСУ в Марьинке

Российские военные показали впечатляющие кадры штурма Марьинки. Позиционные бои проходят среди руин, наши военные передвигаются на местности с помощью корректировщиков, им с воздуха лучше видно перемещение техники и расположение живой силы противника.
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