Повышенные геополитические риски привели к росту цен на нефть Татьяна АрестоваНа рынке нефти наблюдается рост цен в начале торговой сессии в Азии 25 марта в связи с опасениями по поводу ужесточения глобального предложения в результате нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной.