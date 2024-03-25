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Повышенные геополитические риски привели к росту цен на нефть

Повышенные геополитические риски привели к росту цен на нефть

Повышенные геополитические риски привели к росту цен на нефть Татьяна АрестоваНа рынке нефти наблюдается рост цен в начале торговой сессии в Азии 25 марта в связи с опасениями по поводу ужесточения глобального предложения в результате нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной.

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