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Жертвой ДТП в Сергиевом посаде стало три ребенка

Жертвой ДТП в Сергиевом посаде стало три ребенка

В Сергиевом посаде произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в государственных структурах, в аварии погибло три ребенка, еще двое детей и один взрослый понесли травмы различной степени тяжести.

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