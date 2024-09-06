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Основатель Telegram Павел Дуров впервые предъявленные ему во Франции обвинения

Основатель Telegram Павел Дуров впервые предъявленные ему во Франции обвинения. Он считает, что было ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами, но заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью.

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