Основатель Telegram Павел Дуров впервые предъявленные ему во Франции обвинения. Он считает, что было ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами, но заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью.
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