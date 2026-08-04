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Царьград

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Порыв на сетях оставил без воды три улицы Ростова-на-Дону

Порыв на сетях оставил без воды три улицы Ростова-на-Дону

4 августа часть Ростова-на-Дону осталась без водоснабжения. Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, причиной инцидента стал порыв на водопроводных сетях.

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