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Самый оболганный правитель Руси

Самый оболганный правитель Руси

Ответьте на такой вопрос: «Какой русский Царь является самым презираемым и ненавидимым, наводящим леденящий ужас, исходя из общепринятой истории?» Наверное, первое имя, которое у вас всплывет после этих характеристик, будет имя Иоанна Грозного.

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