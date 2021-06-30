Самый оболганный правитель Руси

Ответьте на такой вопрос: «Какой русский Царь является самым презираемым и ненавидимым, наводящим леденящий ужас, исходя из общепринятой истории?» Наверное, первое имя, которое у вас всплывет после этих характеристик, будет имя Иоанна Грозного.