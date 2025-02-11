Суета вокруг Украины: стоит ли ждать от мечущегося Трампа стратегических решений?

Накануне президент США Дональд Трамп, раздающий интервью практически в режиме non-stop, заявил, что за последнюю неделю в мирных переговорах по Украине достигнут, как он выразился, «огромный прогресс», а сами договоренности по завершению войны вот-вот будут достигнуты.
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