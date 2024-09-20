Очередной фейк гуляет по сети: на этот раз мошенники «собирают средства» от имени администрации Ялты

Очередной фейк гуляет по сети: на этот раз мошенники «собирают средства» от имени администрации ЯлтыСотрудники ЦИПсО представляются замглавы администрации города Яниной Павленко и отправляют людям фотографию с распечатанным фейковым документом.
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