"Цирконы" до смерти напугали НАТО: Столтенберг объявил России ультиматум

По всей видимости, Украина и Запад устроили между собой соревнование по бредовым заявлениям. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг повеселил даже своих союзников, когда в ультимативной форме потребовал от Москвы разоружить её флот.
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