Москвичи могут получить консультацию специалистов Росреестра онлайн на портале mos.ru

Управление Росреестра по Москве продолжает проводить онлайн-консультации на портале mos.ru. С помощью сервиса любой человек может по видеовызову проконсультироваться у специалиста Росреестра по интересующим темам в рамках учетно-регистрационной деятельности.
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