Сборные России по волейболу не сыграют на международных турнирах до Лиги наций

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что мужская и женская сборные России не планируют участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций.
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