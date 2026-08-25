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RT Russia

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Сборные России по волейболу не сыграют на международных турнирах до Лиги наций

Сборные России по волейболу не сыграют на международных турнирах до Лиги наций

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что мужская и женская сборные России не планируют участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций.

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