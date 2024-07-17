Движение транспорта в Москве будет ограничено из-за концерта в Лужниках 20 июля

Сегодняшний день внесет изменения в дорожное движение москвичей. В связи с проведением концерта в спортивном комплексе "Лужники" некоторые дороги будут перекрыты или ограничены для проезда автомобилистов.
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