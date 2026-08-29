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Первый тренер Сафонова: «Один в поле не воин. Пусть «ПСЖ» наведет порядок в обороне»

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова , оценил игру голкипера. Парижане ранее уступили «Лансу» в матче за Суперкубок Франции со счетом 0:1, а в Лиге 1 сыграли вничью с «Ренном» (2:2) и «Лиллем» (2:2).

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