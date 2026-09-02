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Ракета NASA впервые исследовала радиопомехи внутри спорадических слоёв E

Ракета NASA впервые исследовала радиопомехи внутри спорадических слоёв E

Исследовательская ракета НАСА под названием SpEED Demon («Демон спорадических слоёв E») впервые позволила одновременно изучить один из так называемых спорадических слоёв E в пяти разных точках.

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