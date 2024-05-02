Эксперты рассказали о тратах россиян на подготовку к Пасхе

Россияне тратят на минимальный набор для подготовки к Пасхе в среднем 698 рублей, сообщили «Известиям» эксперты аналитического Telegram-ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).
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