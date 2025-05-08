Реальность опережает худшие прогнозы: только в апреле доходы РФ от продажи нефти и газа упали на 12%

Министерство финансов России сообщило в среду, что в апреле доходы бюджета России от продажи нефти и газа сократились еще на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения котировок на сырье в прошлом месяце.
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