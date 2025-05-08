Реальность опережает худшие прогнозы: только в апреле доходы РФ от продажи нефти и газа упали на 12%

И

Игорь

России нужна стратегия еще более успешного существования вообще без экспорта чего бы то ни было: сегодняшняя модель хозяйствования на привязи к проблемам, хотелкам, доминированию других - модель добровольного рабства, помощи другим государствам за счет обездоливания абсолютного большинства своего народа. Корячиться раком перед капиталистами усих окраин, крича "я свой, я свой" - вообще-то это унижение.