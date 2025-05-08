Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рафаиль Вахитов
    В 2023 году численность населения Китая сократилась более чем на 2 млн, до 1,41 млрд человек, из-за рекордных показат...Эксперт раскрыл, ...
  • федор
    Вот он настоящий подход рагулей и порошаек!!!!! Ублюдки конченные , разворовали и привыкли жить на халяву.Министр финансов ...
  • Лариса Галахова
    Если это правда, то быть добру.Экспансия отменяе...

Реальность опережает худшие прогнозы: только в апреле доходы РФ от продажи нефти и газа упали на 12%

Реальность опережает худшие прогнозы: только в апреле доходы РФ от продажи нефти и газа упали на 12%

Министерство финансов России сообщило в среду, что в апреле доходы бюджета России от продажи нефти и газа сократились еще на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения котировок на сырье в прошлом месяце.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Игорь
России нужна стратегия еще более успешного существования вообще без экспорта чего бы то ни было: сегодняшняя модель хозяйствования на привязи к проблемам, хотелкам, доминированию других - модель добровольного рабства, помощи другим государствам за счет обездоливания абсолютного большинства своего народа. Корячиться раком перед капиталистами усих окраин, крича &quot;я свой, я свой&quot; - вообще-то это унижение.
Ответить
12 час.
наверх