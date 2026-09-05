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«Морозильник» для смартфона: представлен внешний кулер Nubia Magnetic Phone Cooler Neo за 15 долларов, он охлаждается до -18 °C

«Морозильник» для смартфона: представлен внешний кулер Nubia Magnetic Phone Cooler Neo за 15 долларов, он охлаждается до -18 °C

А разница температур может достигать 60 °C Бренд Nubia представил в Китае новый внешний кулер для смартфонов Magnetic Phone Cooler Neo, который компания также называет Ice Cream Cooler.

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