«Морозильник» для смартфона: представлен внешний кулер Nubia Magnetic Phone Cooler Neo за 15 долларов, он охлаждается до -18 °C

А разница температур может достигать 60 °C Бренд Nubia представил в Китае новый внешний кулер для смартфонов Magnetic Phone Cooler Neo, который компания также называет Ice Cream Cooler.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым