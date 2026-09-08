В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в августе продукт

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России по итогам августа. Его стоимость снизилась на 16,5% по сравнению с июлем — до 59,1 рубля за килограмм.
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