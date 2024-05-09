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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават» отпустит Зоркина, если ему поступит оффершит. У защитника один агент с Башкировым, ушедшим в «Металлург» («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной этого является фактор агента. Интересы 23-летнего защитника представляет тот же специалист, что и у Данила Башкирова, которому сделал оффершит «Металлург».

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