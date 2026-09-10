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SUSANIN

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Уже 10 000 тонн нового асфальта уложили на федеральной трассе под Можгой

Уже 10 000 тонн нового асфальта уложили на федеральной трассе под Можгой

Можга. Удмуртия. О ходе ремонта федеральной трассы под Можгой рассказали в Удмуртии. 9 сентября «Сусанин» побывал на участках, где ведутся активные работы.

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