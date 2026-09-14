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Регионы России

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iQOO 16 получил первый в мире дисплей 2K с частотой 165 Гц

iQOO 16 получил первый в мире дисплей 2K с частотой 165 Гц

Компания iQOO представила подробности дисплея своего нового флагманского смартфона iQOO 16, который станет первым в мире устройством с комбинацией дисплея разрешением 2K и частотой обновления до 165 Гц.

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