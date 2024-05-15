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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Один из самых известных киберспортсменов мира “s1mple” запустил киберспортивн...

Один из самых известных киберспортсменов мира “s1mple” запустил киберспортивную школуКостылев объявил о запуске образовательной платформы по Counter-Strike 2: “Меня это заинтересовало, потому что я знаю, как заставить игроков выступать лучше.

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