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Царьград

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Япония намерена вернуть безвизовые поездки на Курильские острова

Япония намерена вернуть безвизовые поездки на Курильские острова

Япония стремится возобновить гуманитарные безвизовые поездки на Южные Курильские острова для посещения могил родственников.

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