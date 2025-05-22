Крепкий рубль снижает инфляцию и риски для ЦБ РФ

Снижение ключевой ставки на фоне сильного рубля — оптимальный вариант для Банка России, поскольку такая ситуация способствует замедлению инфляции и снижению риска рецессии, заявил РИА Новости Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал".
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